За побег с места ДТП введут уголовное наказание

22 Окт. 14:57 2018-10-22T14:57:36+03:00

Автомобилистов, которые оставили место аварии с пострадавшими, будут оценивать так же, как пьяных водителей. Сейчас они признаются трезвыми, так как нет возможности доказать обратное

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Наказание для автомибилистов, которые покидают место ДТП, будет строже. В правительстве согласились, что таких водителей нужно приравнять к тем, кто совершает ДТП в пьяном виде. Если в результате аварии погибнут двое и более человек, виновный может получить от четырех до девяти лет заключения.

Проект был разработан МВД, правительственная комиссия поддержала данную идею. Скорее всего, поправки будут внесены в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях. Изменения коснутся описания аварий в которых есть пострадавшие. Если водитель покидает такое место ДТП, то наказание для него будет, как для пьяного.

За причинение тяжкого вреда здоровью предполагается срок заключения до четырех лет, а если есть погибшие, то от четырех до девяти лет.

Сейчас УК РФ предусматривает наказание за аналогичные преступления до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно. Сроки занижены, так как принято считать, что водитель в момент ДТП был трезв, доказать обратное не представляется возможным, сообщает газета «Известия».