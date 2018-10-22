Премьер-министр Италии выступил за восстановление "большой восьмерки"

22 Окт. 15:04 2018-10-22T15:04:45+03:00

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в преддверии своего первого визита в Россию призвал восстановить формат "большой восьмерки" в угоду решения острых международных проблем.

По словам итальянского политика, присутствие президента РФ за столом переговоров поможет "рассмотреть и решить ряд проблем".

"В рамках "восьмерки", мы сможем рассмотреть и решить ряд проблем, которые сейчас решаются с большим трудом, потому что за столом нет всех нас", — сказал Конте.

Также Джузеппе Конте отметил, что его предстоящая поездка в Россию играет важную роль для итальянского правительства.

"Я с момента формирования нашего правительства говорил, что Россия играет очень важную роль во всех международных кризисах. И очевидно, что проводя внешнюю политику и уделяя внимание не только "своему огороду", но и международным сценариям, необходимо стремиться к диалогу с Россией", — заявил итальянский премьер-министр.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что РФ должна вернуться в G8 и присутствовать на саммите G7 в 2018 году.