2018-10-22T15:02:45+03:00
Общество

В Турции арестовали мужчину, который за год позвонил в полицию более 45 000 раз

Турок объясняет этот поступок депрессией после развода с женой и желанием поделиться горем
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Турции арестовали мужчину, который за год позвонил в полицию более 45 000 разВ Турции арестовали мужчину, который за год позвонил в полицию более 45 000 разФото: REUTERS
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Жителя Турции, 55-летнего Шерифа Джана, арестовали полицейские за то, что он с мая 2017 года по май 2018 года позвонил в полицию 45 210 раз.

В течение года Джан каждый день по 100 раз названивал в полицию и просил оператора поговорить с ним. Однако полицейские не оценили такой жажды общения со стороны турка. После очередного звонка Отдел связи и электроники Стамбульской полиции запустило зондирование входящих вызовов. Вычислить 55-летнего мужчину оказалось совсем не сложно. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы за «препятствие осуществлению полицейскими профессиональных обязанностей», сообщает издание Daily Sabah.

- Я развелся с женой около двух лет назад. Я постоянно пил и звонил в полицию, потому что страдал от депрессии и одиночества. Мне не с кем было поговорить о своем горе,- с грустью комментирует Джан. Он полностью признал свою вину и пообещал самостоятельно справиться с депрессией и больше не названивать в полицию.

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