22 Окт. 15:30 2018-10-22T15:31:27+03:00

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с августа опустился ниже 75 рублей Фото: REUTERS

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Курс евро снизился на 0,57%, до 74,99 рублей в ходе торгов на Московской бирже в понедельник.

В последний раз европейская валюта торговалась на уровне ниже 75 рублей 8 августа текущего года. Евро демонстрирует снижение на фоне умеренно дорожающей нефти.

В свою очередь курс доллара к рублю также снизился к 13:33 на 0,38%, до 65, 24 рублей.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали в понедельник на 0,34%, до 80,05 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Напомним, в начале сентября иностранные валюты умеренно росли в цене по отношению к рублю, отыгрывая настроения участников рынка после объявления о новых антироссийских санкциях США, грядущих в ноябре. Так, 10 сентября евро показал максимум за два с половиной года, достигнув 81 рублей. В то же время доллар преодолел отметку в 70 рублей.