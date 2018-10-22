2018-10-22T16:21:11+03:00
В мире

КНДР потратила $640 млн на предметы роскоши в обход санкций

Ким Чен Ын накупил автомобилей и спиртного на $169 млн
Сакина НУРИЕВА
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КНДР потратила $640 млн на предметы роскоши в обход санкцийКНДР потратила $640 млн на предметы роскоши в обход санкцийФото: REUTERS
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В 2017 году правительство КНДР закупила предметов роскоши на $640 млн из Китая, обойдя международные санкции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на депутата южнокорейского парламента Юн Сан Хена.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын купил в Китае и в других странах гидросамолет, дорогие музыкальные инструменты, новейшие телевизионные системы, автомобили, спиртные напитки, часы, меховые изделия и другие предметы роскоши.

"Эти изделия в основном предназначены для подарков представителям северокорейской элиты", - сообщил Сан Хен.

В прошлом году на "товары изысканного вкуса" приходилось 17,8% общего объема импорта КНДР из Китая общим объемом в $3,7 млрд. Среди половины импортированных товаров оказались бытовая электроника, ТВ-система на общую сумму $340 млн, автомобили ($204 млн). На закупки спиртного Пхеньян 2017 году потратил $35 млн.

По сравнению с прошлыми годами, расходы правительства КНДР значительно сократились. В 2014 году сумма на покупки достигла $800 млн. С тех пор, как в Ким Чен Ын пришел к власти в 2011 году, закупки Пхеньяном предметов роскоши в Китае составили свыше $4 млрд.

Власти Китая не прокомментировали данные, приведенные Юн Сан Хеном. С января по август этого года объем торговли между КНР и КНДР составлял $1,51 млрд.

Ранее kp.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух охотничьих собак.

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