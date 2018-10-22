Саудовскую Аравию подозревают в попытке создания двойника убитого журналиста

22 Окт. 20:00 2018-10-22T20:00:52+03:00

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В понедельник, 22 октября, в СМИ появилась информация о новых свидетельствах попыток Эр-Рияда замести следы убийства журналиста Джамаля Хашкаджи. Утверждается, что сотрудники саудовских спецслужб попытались использовать двойника убитого.

На приведенных агентством CNN снимках с камер видеонаблюдения виден гуляющий по Стамбулу мужчина, который внешне похож на Хашкаджи. Предполагаемый двойник убитого одет в его вещи; у него есть очки и борода, похожая на бороду журналиста. В турецкой полиции утверждают, что «лже-Хашкаджи» – сотрудник спецслужб Саудовской Аравии Мустафа аль-Мадани.

«Наша позиция остается прежней. Это было преднамеренное убийство, при этом тело вынесли из здания консульства», – заявил представитель турецких правоохранительных органов.

Официальный Эр-Рияд сначала отрицал факт смерти Джамаля Хашкаджи. Тем не менее, 20 октября саудовские власти официально объвили о том, что Хашкаджи умер, и выразили соболезнования его семье. По версии Эр-Рияда, журналист умер в результате драки, которая разгорелась в здании консульства.

Джамаль Хашкаджи работал в издании Washington Post. Он освещал для этого издания некоторые вопросы, связанные с политикой Саудовской Аравии, часто критикуя при этом власти королевства. 2 октября этого года Хашкаджи пошел в консульство Саудовской Аравии, после чего бесследно исчез. В его убийстве обвиняют сотрудников саудовских спецслужб; официальный Эр-Рияд эти обвинения отвергает.