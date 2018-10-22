2018-10-22T16:30:31+03:00
Происшествия

В Варшаве возобновили снос памятника Благодарности Красной армии

После демонтажа элементы монумента будут переданы музею "Проклятых солдат"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Памятник Благодарности Красной армии. Фото Алексей Панциков ТАСС варшава польшаПамятник Благодарности Красной армии. Фото Алексей Панциков ТАСС варшава польша
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В понедельник, 22 октября, в Варшаве возобновились работы по сносу памятника Благодарности Красной армии, который расположен в Скарышевском парке. В настоящий момент рабочие пытаются разрушить основание монумента отбойным молотком.

Напомним, что снос памятника начался еще на прошлой неделе. Тогда его обнесли забором и начали откалывать плиты. Работы пришлось приостановить из-за того, что специалистам так и не удалось извлечь центральную плиту с изображением красноармейца. Данный фрагмент монумента власти постановили сохранить и передать музею "Проклятых солдат", в котором представлены экспонаты, связанные с антисоветским и антикоммунистическим подпольем.

Уже в понедельник работы по демонтажу конструкций возобновились. В парк подогнали спецтехнику, электрогенератор и алмазную пилу. Ожидается, что снос будет полностью завершен до конца октября. Между тем, по данным РИА Новости, неравнодушные жители продолжают высказывать свой протест происходящему. Так, например, кто-то приклеил на ограждение надпись "Гитлер капут!".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жители Варшавы также приносят к забору цветы и свечи. Поляки не могут принять тот факт, что памятник, установленный в память о погибших в боях с нацистами красноармейцах, будет демонтирован из-за закона о запрете пропаганды коммунизма.

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