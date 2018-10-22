2018-10-22T20:01:03+03:00
Политика

Украина внесла Ярмольника и Алфёрову в список угроз нацбезопасности

Всего украинский список пополнили 144 россиян из сферы культуры
Сакина НУРИЕВА
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Украина внесла Ярмольника и Алфёрову в список угроз нацбезопасностиУкраина внесла Ярмольника и Алфёрову в список угроз нацбезопасностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Имена актеров Леонида Ярмольника и Ирины Алферовой были внесены в Министерством культуры Украины в список деятелей, который могут стать угрозой национальной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте министерства.

Актеров добавили в "черный список" 22 октября. Перечень был составлен Минкультурой Украины основании обращений СНБО, СБУ или Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

При этом минкульт Украины не объяснил, чем именно деятельность российских артистов грозит национальной безопасности Украины.

Ранее в перечень были внесены Карен Шахназаров, Сергей Пенкин, Никита Михалков, Валентина Теличкина, Наталья Варлей, Зураб Церетели.

В настоящее время в списке числится 144 имени российских деятелей культуры.

Ранее, как сообщал kp.ru, в базу данных "Миротворца" начали заносить украинцев с венгерскими паспортами.

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