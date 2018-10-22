Представитель Газманова опроверг обвинения в плагиате

22 Окт. 17:43 2018-10-22T17:43:51+03:00

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В понедельник, 22 октября, официальный представитель Олега Газманова Егор Новохатский заявил, что обвинения, выдвинутые музыкантом из Омска Александром Шаханиным в адрес известного певца и композитора, беспочвенны. Омич утверждает, что Газманов украл у него песню «Бессмертный полк».

Олег Газманов - Бессмертный полк (премьера клипа, 2018) (0+).

«Непонятна позиция обвинителя: в одних источниках он утверждает, что украдена его песня, в других - что уже частичные заимствования, а третья его позиция - что идею черпали из его песни. То есть уже не песня похожа, а идея. Александр также говорит, что [плагиат] подтвердили эксперты. Что за экспертиза была — непонятно», – цитирует Новохатского агентство ТАСС. Он также отметил, что Газманов не занимался подготовкой видеоклипа для этой песни, причем для того, чтобы найти сходства между двумя видеоклипами, «нужно постараться».

Новохатский подчеркнул, что Газманов не собирается подавать на Шаханина в суд.

Бессмертный полк.Песня Александра Шаханина

Ранее музыкант из Омска Александр Шаханин выдвинул обвинения в плагиате песни «Бессмертный полк» в адрес Олега Газманова. Сибиряк заявил, что популярный артист заимствовал идею песни и видеоряд из его клипа. Шаханин также подчеркнул, что начал работу надо своей песней в 2014 году, взяв за основу стихи своего деда, а одноименный трек Газманова вышел лишь в 2018 году. Вместе с тем омский музыкант отметил, что собирается подать в суд, но при этом еще не знает, какие требования он выдвинет к Олегу Газманов.