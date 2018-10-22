Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом в 2019 году. Об это заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами.
Си Цзиньпинь приедет в Россию по приглашению росийского президента Владимира Путина.
Во время визита стороны организуют ряд мероприятий по случаю 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.
"Я считаю, что во время этих встреч у нас будут новые возможности для наращивания нашего сотрудничества", — отметил Чжан Ханьхуэй.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, 1 октября президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 69-й годовщиной образования КНР. Глава российского государства подтвердил готовность Москвы к продолжению тесного сотрудничества с Пекином по самому широкому спектру вопросов.