22 Окт. 20:30 2018-10-23T01:45:33+03:00

Глава Китая посетит Россию с госвизитом в 2019 году Фото: REUTERS

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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом в 2019 году. Об это заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами.

Си Цзиньпинь приедет в Россию по приглашению росийского президента Владимира Путина.

Во время визита стороны организуют ряд мероприятий по случаю 70-летия установления дипотношений между Россией и Китаем.

"Я считаю, что во время этих встреч у нас будут новые возможности для наращивания нашего сотрудничества", — отметил Чжан Ханьхуэй.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, 1 октября президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 69-й годовщиной образования КНР. Глава российского государства подтвердил готовность Москвы к продолжению тесного сотрудничества с Пекином по самому широкому спектру вопросов.