2018-10-22T17:49:50+03:00
Политика

Президент Владимир Путин посетит форум организации «Опора России»

Данное мероприятие пройдет 23 октября на площадке ВДНХ
Дарья ТИХОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments20
Президент Владимир Путин.Президент Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимир Путин 23 октября посетит образовательный центр «Техноград». В этом центре проводятся мастер-классы и курсы для получения навыков по тем профессиям, которые востребованы в городской среде.

Также президент примет участие в пленарном заседании форума общественной организации «Опора России».

Кроме президента, на заседании будут присутствовать министр финансов Антон Силуанов, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др. До начала заседания участники форума будут обсуждать стратегии развития малого и среднего бизнеса.

«Опора России» - это общественное объединение, которое было создано 18 сентября 2002 года. Оно включает в себя около 500 тысяч предпринимателей и объединяет около 100 отраслевых союзов.

Главные цели организации — обеспечение эффективного развития российской экономики, защита прав и интересов малого и среднего бизнеса на всех уровнях власти.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали план Украины по «возвращению» Азовского моря: «Всё это фантазии»
Трамп считает, что Россия хочет от США экономической помощи
Американский десантный корабль Gunston Hall получил повреждения у берегов Исландии
Меркель в Стамбуле спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»
Стрельбу в синагоге в Питтсбурге считают преступлением на почве ненависти
Владелец «Лестера» Шривадданапрабхи находился на борту разбившегося вертолета
Трамп пообещал приехать Питтсбург, где жертвами стрельбы в синагоге стали 11 человек
Возле стадиона «Лестера» разбился вертолет владельца футбольного клуба
Меркель спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»
Трамп: К расследованию стрельбы в синагоге в Питтсбурге привлечено ФБР
Telegraph: Россия преподала Великобритании урок в ВТО
В штате Нью-Йорк нашли подозрительное устройство возле почты
Глава МИД Сербии: За отмену проекта «Южный поток» расплачиваются балканские страны
Порошенко нарушил протокол встречи с Лукашенко, чтобы пожаловаться на Россию
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Число жертв возросло до 11 человек
Рогозин: В разработке новой сверхтяжелой ракеты для лунной программы примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмоса»
Трамп призвал ужесточить закон о смертной казни на фоне стрельбы в Питтсбурге
Disney снимет новую часть «Пиратов Карибского моря» без Джонни Деппа
Путин позитивно оценил итоги саммита по Сирии в Стамбуле
Товарооборот между Россией и Германией вырос на четверть с начала 2018 года
Украинская лента о войне в Донбассе провалилась в прокате
Украинские власти поднимут цены на газ для населения в три этапа
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: В сети появилось видео с места проишествия
Стрельба в синагоге в Питтсбурге: Сообщается о семи погибших
Пашинян не исключил закупки американских вооружений при наличии выгодного предложения
Путин провел встречу с Меркель на полях саммита по Сирии в Стамбуле
Министр обороны Китая посетит Вашингтон с визитом на следующей неделе
МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре вечером 27 октября
На Украине придумали, как "вернуть" себе Азовское море