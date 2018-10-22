Президент Владимир Путин посетит форум организации «Опора России»

22 Окт. 17:49 2018-10-22T17:49:50+03:00

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Владимир Путин 23 октября посетит образовательный центр «Техноград». В этом центре проводятся мастер-классы и курсы для получения навыков по тем профессиям, которые востребованы в городской среде.

Также президент примет участие в пленарном заседании форума общественной организации «Опора России».

Кроме президента, на заседании будут присутствовать министр финансов Антон Силуанов, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Центробанка Эльвира Набиуллина и др. До начала заседания участники форума будут обсуждать стратегии развития малого и среднего бизнеса.

«Опора России» - это общественное объединение, которое было создано 18 сентября 2002 года. Оно включает в себя около 500 тысяч предпринимателей и объединяет около 100 отраслевых союзов.

Главные цели организации — обеспечение эффективного развития российской экономики, защита прав и интересов малого и среднего бизнеса на всех уровнях власти.