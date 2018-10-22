Российская спортсменка претендует на титул лучшего легкоатлета мира

22 Окт. 17:49 2018-10-22T17:49:08+03:00

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Российская прыгунья Мария Ласицкене может стать лучшей легкоатлеткой мира. Она вошла в список спортсменов, претендующих на данный титул. О достижении спортсменки сообщает Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

Список кандидатов был составлен исходя из достижения каждого спортсмена. Голосование за лучшего претендента будет проходить с 22 октября по 12 ноября. А награждать победителя планируют 4 декабря в Монако.

Ласицкене попала в данный список заслужено. На ее счету 25 побед в 26 различных турнирах.

Она взяла "золото" в прыжках в высоту на чемпионате мира в закрытых помещениях в Бирмингеме, на чемпионате Европы в Берлине и на Кубке континента в чешской Остраве, сообщает «Утро.ру».

Одни из последних соревнований, где приняла участие Ласицкене прошли в Цюрихе. В своей лучшей попытке она взяла высоту в 1,97 метра. Это ей удалось сделать со второй попытки. После этого Мария "заказала" высоту ровно в 2,00 метра. Но три попытки оказались неудачными. Тем не менее, высоты в 1,97 метра оказалось достаточно для того, чтобы занять певое место.