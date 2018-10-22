2018-10-22T17:56:47+03:00
Политика

В Госдуме предложили ограничить иностранную долю в новостных агрегаторах

Соответствующий законопроект был направлен на рассмотрение председателю нижней палаты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20%‍Долю иностранцев в новостных агрегаторах предложили ограничить 20%‍Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственную думу был внесен законопроект, предусматривающий введение 20-процентного ограничения на долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов, которые зарегистрированы в России. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение председателю нижней палаты Вячеславу Володину.

Ожидается, что принятие документа позволит предотвратить угрозы общественному порядку и создать благоприятные условия для развития гражданского общества.

"Проект <...> направлен на ограничение участия в деятельности владельца новостного агрегатора иностранных государств, международных организаций, находящихся под их контролем организаций, иностранных юридических лиц, российских юридических лиц, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, иностранных граждан, лиц без гражданства, граждан РФ, имеющих гражданство другого государства", — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, который приравнивает получающие зарубежное финансирование СМИ к иностранным агентам.

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