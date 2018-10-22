2018-10-22T18:28:53+03:00
Политика

Выход США из договора об РСМД дестабилизирует ситуацию в мире

К такому выводу пришли в Совфеде
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments4
Договор этот был подписан между СССР и США в еще в 1987 году Горбачевым и РейганомДоговор этот был подписан между СССР и США в еще в 1987 году Горбачевым и РейганомФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что выход США из договора об РСМД будет способствовать дестабилизации ситуации в мире.

Глава США Дональд Трам уже озвучил планы о выходе из соглашения, обвинив Россию в нарушении прописанных условий.

В свою очередь в Совфеде отмечают, что никаких фактических доказательств предоставлено не было.

- Чрезвычайно важно, что сам договор предусматривает возможность выхода из него лишь в случае нарушения «высших интересов сторон». Остаётся лишь догадываться, каковы же на самом деле эти «высшие интересы» американского истеблишмента», — комментирует сенатор газете «Известия».

Пока окончательное решение в США не принято, остается только надеяться, что Европа займет по данному вопросу нужную позицию.

Ранее Дмитрий Песков согласился, что платы США вызывают обеспокоенность России. Подобный шаг «сделает мир более опасным».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Грузии проходят последние прямые выборы президента
Трамп распорядился по всей стране приспустить флаги США в память о жертвах стрельбы в Питтсбурге
Более миллиона человек подписали петицию за новый референдум по Brexit
Компания IKEA извинилась за пост с сравнением женщин и собак
Советник главы МВД Украины призвала взрывать военные склады в России
Действующего президента Ирландии переизбрали на второй срок
Трамп: Если бы я начал «боксерский поединок» с Путиным, меня назвали бы слишком жестким
Погода в Москве на 28 октября 2018 года: в столице будет прохладно и ветрено
ОБСЕ призвала Россию отменить штраф The New Times
Подозреваемому в стрельбе в синагоге Питтсбурга предъявлены обвинения по 29 пунктам
В Госдуме прокомментировали план Украины по «возвращению» Азовского моря: «Всё это фантазии»
Трамп считает, что Россия хочет от США экономической помощи
Американский десантный корабль Gunston Hall получил повреждения у берегов Исландии
Меркель в Стамбуле спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»
Стрельбу в синагоге в Питтсбурге считают преступлением на почве ненависти
Владелец «Лестера» Шривадданапрабхи находился на борту разбившегося вертолета
Трамп пообещал приехать Питтсбург, где жертвами стрельбы в синагоге стали 11 человек
Возле стадиона «Лестера» разбился вертолет владельца футбольного клуба
Меркель спросила Путина по-русски: «Сибирское пальто?»