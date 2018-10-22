Выход США из договора об РСМД дестабилизирует ситуацию в мире

22 Окт. 18:28 2018-10-22T18:28:53+03:00

Договор этот был подписан между СССР и США в еще в 1987 году Горбачевым и Рейганом Фото: EAST NEWS

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что выход США из договора об РСМД будет способствовать дестабилизации ситуации в мире.

Глава США Дональд Трам уже озвучил планы о выходе из соглашения, обвинив Россию в нарушении прописанных условий.

В свою очередь в Совфеде отмечают, что никаких фактических доказательств предоставлено не было.

- Чрезвычайно важно, что сам договор предусматривает возможность выхода из него лишь в случае нарушения «высших интересов сторон». Остаётся лишь догадываться, каковы же на самом деле эти «высшие интересы» американского истеблишмента», — комментирует сенатор газете «Известия».

Пока окончательное решение в США не принято, остается только надеяться, что Европа займет по данному вопросу нужную позицию.

Ранее Дмитрий Песков согласился, что платы США вызывают обеспокоенность России. Подобный шаг «сделает мир более опасным».