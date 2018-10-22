Выход США из договора об РСМД дестабилизирует ситуацию в мире
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности от Крыма Ольга Ковитиди уверена, что выход США из договора об РСМД будет способствовать дестабилизации ситуации в мире.
Глава США Дональд Трам уже озвучил планы о выходе из соглашения, обвинив Россию в нарушении прописанных условий.
В свою очередь в Совфеде отмечают, что никаких фактических доказательств предоставлено не было.
- Чрезвычайно важно, что сам договор предусматривает возможность выхода из него лишь в случае нарушения «высших интересов сторон». Остаётся лишь догадываться, каковы же на самом деле эти «высшие интересы» американского истеблишмента», — комментирует сенатор газете «Известия».
Пока окончательное решение в США не принято, остается только надеяться, что Европа займет по данному вопросу нужную позицию.
Ранее Дмитрий Песков согласился, что платы США вызывают обеспокоенность России. Подобный шаг «сделает мир более опасным».