2018-10-22T18:43:54+03:00
Общество

Перенос серверов для бронирования билетов в Россию скажется на стоимости авиаперелетов

В этом уверены в Союзе пассажиров России
Ася РОМАНЧУК
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Перенос серверов для бронирования билетов в Россию скажется на стоимости авиаперелетовПеренос серверов для бронирования билетов в Россию скажется на стоимости авиаперелетовФото: Алина НИЗАМОВА
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Планы Минтранса, связанные с переносом серверов для продажи и бронирования билетов в Россию, может отразиться на стоимости авиабилетов и качестве самих перевозок. В этом уверены в Союзе пассажиров России.

К тому же перенос данных на внутрироссийские серверы вряд ли поможет сохранить персональные данные пассажиров.

- Если не хотите, что ваши данные были в Сети, не летайте самолетами. Независимо от расположения серверов не будет провода, который соединит систему. Это будет все такая же коммуникативная сеть, куда люди будут заходить со своих компьютеров через Интернет. То, что сервер будет физически в России - это эфемерная защита. Какие данные надо — всё равно достанут и выкрадут, - комментирует газете «Известия» глава Межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков.

По плану Минтранса серверы продажи и бронирования билетов должны быть перенесены в Россию с 1 января 2020 года. Сейчас три крупнейшие российские авиакомпании — «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» — пользуются услугами иностранных провайдеров. Подобный переезд может привести не только к сбою в системе, но и к подорожанию услуг перевозчиков.

- Государство должно профинансировать создание таких серверов, а не перекладывать эту заботу на плечи авиакомпаний, - резюмирует Янков.

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