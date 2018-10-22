2018-10-22T19:21:23+03:00
Политика

Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста с делом Скрипалей

По мнению экс-премьера Великобритании, оба преступления являются случаями расправы над оппонентами на территории иностранного государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД Великобритании Борис ДжонсонГлава МИД Великобритании Борис ДжонсонФото: REUTERS
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что обстоятельства убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи имеют схожие черты с делом об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Злодеяние в Солсбери и убийство Хашукджи, судя по всему, события похожего типа: расправа над оппонентами на иностранной территории при поддержке государства", — говорится в статье экс-главы британского правительства в газете The Daily Telegraph.

По мнению Джонсона, "дикие" методы исполнения обоих преступлений являются "ужасающим предупреждением" для всех представителей СМИ и "диссидентов", которые выступают против установившихся государственных режимов, но считают, что находятся под защитой других стран.

"Это не должно стать образцом поведения. Мы просто не можем позволить этому произойти", - подытожил Джонсон.

Напомним, что Джамаль Хашукджи пропал в начале октября после того, как вошел в генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Официальный Эр-Рияд сначала отрицал причастность своих дипломатов к пропаже журналиста, но после подтвердил подозрения турецких властей и признал факт гибели мужчины на территории диппредставительства.

В королевстве заявили, что обозреватель газеты The Washington Post стал жертвой драки. Расследование инцидента продолжается, передает сайт kp.ru.

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