МЧС упразднит региональные центры до конца 2018 года
Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует упразднить все региональные центры ведомства до конца 2018 года. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.
Он напомнил, что в начале прошлого года министерство начало переход на трехуровневую систему управления: ведомство - субъект - пожарно-спасательный гарнизон. Тогда же были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный центры. Сейчас же в системе все еще остаются Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный РЦ.
"До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трехуровневую систему управления путем передачи полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам РФ", - цитирует ТАСС Кобзева.
По его словам, рабочая группа по проведению ликвидации региональных центров уже создана. Ее главой стал первый заместитель министра Александр Чуприян.
Ранее сайт kp.гu писал о том, что план реорганизации рассчитан на период до 2020 года. За счет упразднения центров можно будет взять в штат больше пожарных и спасателей.