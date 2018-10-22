МЧС упразднит региональные центры до конца 2018 года

22 Окт. 19:39 2018-10-22T19:39:42+03:00

МЧС России намерено в ближайшие месяцы упразднить все свои региональные центры Фото: Артем Килькин

Таким образом будет завершен второй этап перехода ведомства на трехуровневую систему управления

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Министерство по чрезвычайным ситуациям планирует упразднить все региональные центры ведомства до конца 2018 года. Такое заявление сделал заместитель главы МЧС Игорь Кобзев.

Он напомнил, что в начале прошлого года министерство начало переход на трехуровневую систему управления: ведомство - субъект - пожарно-спасательный гарнизон. Тогда же были упразднены Приволжский, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный центры. Сейчас же в системе все еще остаются Центральный, Южный, Сибирский и Северо-Западный РЦ.

"До конца 2018 года планируется завершить второй этап этой работы и осуществить переход на трехуровневую систему управления путем передачи полномочий оставшихся региональных центров Главным управлениям МЧС по субъектам РФ", - цитирует ТАСС Кобзева.

По его словам, рабочая группа по проведению ликвидации региональных центров уже создана. Ее главой стал первый заместитель министра Александр Чуприян.

Ранее сайт kp.гu писал о том, что план реорганизации рассчитан на период до 2020 года. За счет упразднения центров можно будет взять в штат больше пожарных и спасателей.