2018-10-22T20:00:41+03:00
Политика

Экс-премьер Украины прокомментировал введение Москвой санкций против Киева

Николай Азаров признался "Комсомольской правде", что всегда поражался выдержке и взвешенности российского руководства, которое долгое время не принимало ответных мер
Екатерина БЕЛОКОНОВАВалерия ЛЫСЕНКО
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Бывший украинский премьер-министр Николай АзаровБывший украинский премьер-министр Николай АзаровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров посчитал ожидаемым введение Москвой экономических санкции в отношении Киева. Политик напомнил, что за последние четыре года незалежная приняла множество различных "провокационных мер", и оставалось лишь поражаться выдержке и взвешенности российского руководства.

Однако, как писал ранее сайт kp.ru, в этот понедельник, 22 октября, президент РФ Владимир Путин наконец-то подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с "недружественными действиями" соседней Украины.

"Надо полагать, что они (санкции - прим. ред.) будут в какой-то степени зеркальными, то есть, затронут такое же примерно количество физических и юридических лиц", - предположил Азаров в эфире Радио "Комсомольская правда".

По его словам, остается лишь сожалеть о создании таких "завалов" в отношениях между двумя нашими странами. При этом, экс-премьер подчеркнул, что "разгребать" ситуацию в будущем придется именно киевскому режиму, по инициативе которого все это и произошло.

"Если у нас товарооборот в 2012 году был 55 млрд. долларов, а сейчас около 15 – то пострадала в большей степени, конечно, экономика Украины, но в какой-то степени это сказалось и на российской экономике. И рано или поздно и российское руководство, и украинское руководство будут заинтересованы в том, чтобы восстанавливать, по крайней мере, ближний к прежнему, хотя это будет чрезвычайно трудно сделать, объем взаимоотношений. Поэтому мне понятно, почему такая вот выдержка была, пауза между ответом на те украинские недружественные акции, но теперь давайте поживем, посмотрим", - заявил бывший глава правительства.

Азаров добавил, что объемы санкционного влияния будут определять специалисты самого российского кабмина, которые вероятно изучат самые чувствительные позиции и будут действовать исходя уже из этой информации.

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