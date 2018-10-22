МИД РФ заявил о влиянии США на процесс голосования в парламенте Македонии

22 Окт. 20:21 2018-10-22T20:21:34+03:00

Российские дипломаты уверены, что именно американцы сыграли решающую роль в обсуждении вопроса переименования республики

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Соединенные Штаты оказали непосредственное влияние на процесс голосования в македонском парламенте по вопросу переименования республики, обеспечив восемь голосов, недостающих для получения квалифицированного большинства. Такое заявление сделали в министерстве иностранных дел России.

"Трое из них – по чистой случайности – именно в этот день были освобождены из-под ареста, еще двоим, проходившим по делам спецпрокуратуры, обещана свобода, остальным в обмен на "правильное голосование" сделаны коррупционные финансовые предложения", - говорится в заявлении ведомства.

Там же подчеркивается, что остальных депутатов американцы и их сторонники просто запирали в кабинетах, изымали у них телефоны и принимали другие действия "в духе европейской демократической практики". Сам же посол Соединенных Штатов оставался в здании македонского парламента вплоть до окончания заседания.

"Рассматриваем произошедшее как откровенное попрание всех норм – и с точки зрения закона, и в морально-нравственном плане. Подобные грязные манипуляции нельзя считать проявлением воли парламентариев", - подытожили в МИД РФ.

Напомним, 19 октября парламент Македонии поддержал внесение изменений в конституцию, что позволяет изменить название страны с "Республики Македония" на "Северную Македонию".

В то же время всенародный референдум по данному вопросы был признан несостоявшимся из-за низкой явки (36,8%), передает сайт kp.ru.