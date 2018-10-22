Курс доллара опустился ниже 65 рублей

22 Окт. 20:32 2018-10-22T20:32:50+03:00

Такой показатель зафиксирован впервые с 1 октября 2018 года

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Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в этот понедельник, 22 октября, опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октября 2018 года.

Так, в 18:19 по мск стоимость американской валюты составила 65,05 рубля, понизившись на 44,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Евро в тоже время торговался по 74,61 рубля за одну единицу. Стоимость бивалютной корзины также уменьшилась - до 69,35 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник курс евро снизился на 0,57%, достигнув отметки в 74,99 рубля. В последний раз такой показатель фиксировался в начале августа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, такое падение стоимости иностранных валют на бирже связано с подготовкой компаний-экспортеров к выплате налогов.