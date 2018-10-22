2018-10-22T20:32:50+03:00
Экономика

Курс доллара опустился ниже 65 рублей

Такой показатель зафиксирован впервые с 1 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments14
Доллар опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октябряДоллар опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октябряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в этот понедельник, 22 октября, опустился ниже 65 рублей впервые с 1 октября 2018 года.

Так, в 18:19 по мск стоимость американской валюты составила 65,05 рубля, понизившись на 44,5 копейки относительно уровня закрытия предыдущей сессии. Евро в тоже время торговался по 74,61 рубля за одну единицу. Стоимость бивалютной корзины также уменьшилась - до 69,35 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник курс евро снизился на 0,57%, достигнув отметки в 74,99 рубля. В последний раз такой показатель фиксировался в начале августа.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов, такое падение стоимости иностранных валют на бирже связано с подготовкой компаний-экспортеров к выплате налогов.

Еще больше материалов по теме: «Курс рубля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн
Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения
Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом
В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»
В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады
В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику
Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море
В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота
Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве
В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму