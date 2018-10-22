2018-10-22T20:50:50+03:00
Общество

В Госдуме рассмотрят возможность установления пасхального выходного

Депутаты предложили сделать нерабочим день, следующий за религиозным праздником
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Госдуме хотят добавить к Пасхе выходнойВ Госдуме хотят добавить к Пасхе выходнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная дума вернется к рассмотрению законопроекта, который предусматривает установление дополнительного выходного в день, следующий за празднованием Пасхи. Ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение во вторник, 23 октября.

Напомним, что Пасху традиционно отмечают в воскресенье, а потому депутаты предлагают сделать нерабочим день, следующий за религиозным праздником - то есть, понедельник. Таким образом, россиянине смогут отдыхать не два, а целых три дня. Об этом сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что 85% жителей нашей страны традиционно празднуют Воскресенье Христово, а примерно 6-10% из них еще и соблюдают все посты. Дополнительный выходной позволит верующим "удовлетворить их религиозные потребности" и найти время для выполнения семейных дел.

Сайт kp.ru писал о том, что данный законопроект был внесен в Госдуму еще весной 2017 года. Тогда дополнительный выходной предложили назвать Светлым понедельником.

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