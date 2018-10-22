2018-10-22T21:48:52+03:00
Происшествия

В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество

В результате инцидента 10 человек обратились за медицинской помощью
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments6
Пассажиры метро почувствовали себя плохо из-за распыления неизвестного веществаПассажиры метро почувствовали себя плохо из-за распыления неизвестного веществаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 октября, в киевском метрополитене было осуществлено распыление неизвестного вещества. Инцидент спровоцировал панику среди пассажиров. В результате за медицинской помощью обратились десять человек.

Известно, что люди почувствовали себя плохо по время спуска по эскалатору на платформу. У пассажиров начало першить в горле, затруднилось дыхание, у некоторых из них возникли сильный кашель и головокружение.

Правоохранители считают, что виновниками инцидента являются некие подростки, которые баловались с газовым баллончиком и случайно привели его в действие. В настоящий момент ведется розыск подозреваемых, передает телеканал ТСН.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент с распылением неизвестного раздражающего вещества произошел в конце сентября в одном из британских ночных клубов. Тогда помощь понадобилась 40 гражданам, один из них был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн
Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения
Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом
В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»
В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады
В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику
Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море
В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота
Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве
В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму