В киевском метрополитене распылили неизвестное вещество

22 Окт. 21:48 2018-10-22T21:48:52+03:00

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В понедельник, 22 октября, в киевском метрополитене было осуществлено распыление неизвестного вещества. Инцидент спровоцировал панику среди пассажиров. В результате за медицинской помощью обратились десять человек.

Известно, что люди почувствовали себя плохо по время спуска по эскалатору на платформу. У пассажиров начало першить в горле, затруднилось дыхание, у некоторых из них возникли сильный кашель и головокружение.

Правоохранители считают, что виновниками инцидента являются некие подростки, которые баловались с газовым баллончиком и случайно привели его в действие. В настоящий момент ведется розыск подозреваемых, передает телеканал ТСН.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий инцидент с распылением неизвестного раздражающего вещества произошел в конце сентября в одном из британских ночных клубов. Тогда помощь понадобилась 40 гражданам, один из них был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности.