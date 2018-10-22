Польша с пониманием отнеслась к выходу США из договора по РСМД

22 Окт. 22:06 2018-10-22T22:07:06+03:00

В Варшаве усомнились в том, что стоит поддерживать соглашение, которые "уже не функционирует"

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Варшава с понимаем отнеслась к решению Соединенных Штатов о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Он подчеркнул, что полностью согласен с американской оценкой ситуации, согласно которой, Россия якобы "нарушает положения" соглашения.

"Если этот договор уже не функционирует потому что он уже был сломан, есть обоснованный вопрос, следует ли его поддерживать", — цитирует РИА Новости главу ведомства.

При этом Чапутович выразил уверенность в том, что даже если США начнут создавать новое вооружение, это не будет означать снижения безопасности Польши.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из договора о РСМД, который был заключен еще в 1987 году, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения. Кроме того, по словам главы государства, Штатам необходимо развивать вооружения.