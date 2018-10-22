2018-10-22T22:07:06+03:00
Политика

Польша с пониманием отнеслась к выходу США из договора по РСМД

В Варшаве усомнились в том, что стоит поддерживать соглашение, которые "уже не функционирует"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments21
Министр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичМинистр иностранных дел Польши Яцек ЧапутовичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Варшава с понимаем отнеслась к решению Соединенных Штатов о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такую позицию озвучил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Он подчеркнул, что полностью согласен с американской оценкой ситуации, согласно которой, Россия якобы "нарушает положения" соглашения.

"Если этот договор уже не функционирует потому что он уже был сломан, есть обоснованный вопрос, следует ли его поддерживать", — цитирует РИА Новости главу ведомства.

При этом Чапутович выразил уверенность в том, что даже если США начнут создавать новое вооружение, это не будет означать снижения безопасности Польши.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из договора о РСМД, который был заключен еще в 1987 году, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения. Кроме того, по словам главы государства, Штатам необходимо развивать вооружения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США торжественно открыли первый участок стены на границе с Мексикой
Минобороны РФ прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»
На борту вертолета, потерпевшего крушение у стадиона "Лестера", находились пять человек, включая владельца
Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн
Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения
Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом
В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»
В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады
В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику
Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море
В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота
Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве
В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму