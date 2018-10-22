2018-10-22T22:38:43+03:00
В мире

В 2019 году будут опубликованы неизданные рассказы Эрнеста Хемингуэя

Речь идет о произведениях под названиями "Монумент" и "Страна индейцев и армия белых"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Летом 2019 года будут опубликованы два ранее неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя. Фото: ВикипедияЛетом 2019 года будут опубликованы два ранее неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя. Фото: Википедия
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Летом 2019 года в свет выйдут ранее неизданные рассказы известного американского писателя Эрнеста Хемингуэя. Такое объявление сделал распорядитель литературного наследия журналиста Майкл Катакис.

По его словам, речь идет о написанных в середине 1950-х годов произведениях под названиями "Монумент" и "Страна индейцев и армия белых". Они будут опубликованы в одной книге с романом "По ком звонит колокол" и рассказом "Комната с видом на сад". Кстати, последнее произведение также было представлено общественности совсем недавно. В августе этого года его впервые опубликовал журнал Strand Magazine.

Всего же в 1956 году американец написал пять рассказов, посвященных Второй мировой войне, в которой он принимал участие в качестве корреспондента. По данным AP, Хемингуэй специально попросил своего издателя Чарльза Скрибнера опубликовать все эти тексты уже после своей смерти, считая их содержание слишком шокирующим.

Сайт kp.ru писал о том, что в 2004 году четырехстраничная рукопись авторства Хемингуэя под названием "Моя жизнь на арене для боя быков вместе с Дональдом Огденом Стюартом" была выставлена на аукцион Christie's в Лондоне.

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