2018-10-22T23:46:58+03:00
Политика

Завершилась встреча Лаврова с Болтоном

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр иностранных дел России Сергей ЛавровСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и министр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Поздно вечером в понедельник, 22 октября, завершилась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Переговоры длились полтора часа и проходили в формате рабочего обеда, без прессы. Как потом сообщила пресс-служба МИД, российский дипломат обсудил с заокеанским гостем Сирию, Украину, КНДР и Афганистан.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, положение на Украине и Корейском полуострове», говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, как отмечается в пресс-релизе, «обсуждались перспективы взаимодействия между нашими странами, в том числе в интересах урегулирования региональных конфликтов, эффективной борьбы с терроризмом, поддержания стратегической стабильности».

Ранее сайт kp.ru писал, что Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом и уже встретился с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Ожидается, что американский политик также проведет переговоры с помощником президента страны по внешней политике Юрием Ушаковым. Кроме того, допускается возможность организации встречи советника президента США главой России Владимиром Путиным.

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