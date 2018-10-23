Турецкой полиции не дали обыскать машину генконсульства Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 00:35 2018-10-23T00:44:16+03:00

Машина две недели простояла на автостоянке в стамбульском районе Султангази Фото: REUTERS

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Турецкая полиция обнаружила на подземной автостоянке в стамбульском районе Султангази машину с номерами, оформленными на генконсульство Саудовской Аравии. Она там простояла две недели.

Однако обыскать машину в рамках расследования дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи местным правоохранителям не позволили: саудовская дипмиссия не дала разрешения на детальный осмотр своего автомобиля, поэтому пришлось осмотреть его снаружи, сообщает телеканал NTV.

Между тем, это может быть та самая машина, на которой убийцы вывезли тело с территории консульства. Полицейские продолжают дежурить возле автомобиля, парковка оцеплена.

Сотрудники полиции Турции оцепили парковку и продолжают дежурить возле автомобиляФото: REUTERS

Как писал сайт kp.ru, публицист Джамаль Хашкаджи вошел в здание саудовского консульства, где ему нужно было получить разрешение на брак с гражданкой Турции Хадидже Чингиз, и больше оттуда не вышел.

В субботу официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории своего генконсульства в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек.

Видеокамеры наблюдения запечатлели, как Джамаль Хашкаджи входит на территорию генконсульства Саудовской Аравии в СтамбулеФото: REUTERS

Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи. О его результатах президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать во вторник, 23 октября.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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