2018-10-23T03:44:31+03:00
Политика

Глава Минфина США обсудил с саудовским принцем стратегическое партнерство

Мнучин в беседе также поднял вопрос о расследовании убийства журналиста Хашкаджи в генконсульстве Эр-Рияда в Стамбуле
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Фото: Twitter / Минфин СШАФото: Twitter / Минфин США
Изменить размер текста:

Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник прибыл в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Пресс-служба американского Минфина сообщила, что стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами. Отмечается, что глава ведомства приехал в королевство перед открытием форума Future Investment Initiative, который пройдет в столице страны 23 – 25 октября.

Один из членов делегации Соединенных Штатов Тони Сайе на своей странице в Twitter рассказал, что во время переговоров с саудовским принцем Мнучин обсудил борьбу с финансированием терроризма, реализацию санкций против Ирана, экономические вопросы и расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по делу о его гибели в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи. О его результатах президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать во вторник, 23 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все-таки убили? Пытки саудовского журналиста были записаны на часы Apple Watch

Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Названа причина смерти журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Стамбуле

Журналиста Джамаля Хашкаджи в саудовском консульстве в Стамбуле «случайно задушили» запаниковавшие сотрудники спецслужб королевства (подробности).

МНЕНИЕ

Убийство саудовского журналиста в Стамбуле может остановить войну в Сирии

Как трагическое событие может кардинальным образом изменить ситуацию на Ближнем Востоке, где у России есть свои интересы – рассуждает наш обозреватель Исраэль Шамир (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Anadolu: ВС Турции нанесли артиллерийские удары по позициям курдов в сирийском Айн-эль-Арабе
Матч Барселона - Реал Мадрид: Коутиньо и Суарес сыграют в атаке "Барселоны" в Класико
Матч Барселона - Реал Мадрид: Куртуа появится в воротах "королевского" клуба в Класико
Украинский актер Зеленский не исключил участия в президентских выборах
Президент Польши: Вопрос немецких репараций не закрыт
Футбольные болельщики несут цветы на место крушения вертолета владельца «Лестера»
В Китае туристам запретили фотографироваться с пандами и кормить их
США передали России список вопросов по Договору о РСМД
Ведущий «Модного приговора» назвал финок «чухонками», отвечая на обвинения в унижении женщин
Более миллиона россиян не могут покинуть страну из-за долгов перед банками
В США разыграли джек-пот в размере $688 млн
США торжественно открыли первый участок стены на границе с Мексикой
Минобороны РФ прикрыло Калининград и Белоруссию комплексами «Самарканд»
На борту вертолета, потерпевшего крушение у стадиона "Лестера", находились пять человек, включая владельца
Телеведущая Арина Шарапова ответила на обвинения в адрес «Модного приговора»
Пентагон совершил крупнейшую в XXI веке поставку на базу Рамштайн
Грузинский боксер Шония набросился на своего тренера из-за поражения
Путин поздравил работников пассажирского транспорта с профессиональным праздником
Премьер Японии впервые пригласил зарубежного лидера в свой дом
В Финляндии «Модный приговор» обвинили в «унижении женщин»
В РФ ответили Украине на призыв взрывать российские военные склады
В день президентских выборов на улицы городов Грузии вывели полицейскую спецтехнику
Корвет «Громкий» вышел на испытания в Японское море
В Киеве признали возможность потери контроля над Закарпатьем
Причиной крушения вертолета владельца «Лестера» могла стать ошибка пилота
Пять человек пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Москве
В Стамбуле кошка показала моделям, как нужно ходить по подиуму