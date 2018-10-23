Глава Минфина США обсудил с саудовским принцем стратегическое партнерство

23 Окт. 02:53 2018-10-23T03:44:31+03:00

Мнучин в беседе также поднял вопрос о расследовании убийства журналиста Хашкаджи в генконсульстве Эр-Рияда в Стамбуле

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Министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник прибыл в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Пресс-служба американского Минфина сообщила, что стороны обсудили стратегическое партнерство между двумя странами. Отмечается, что глава ведомства приехал в королевство перед открытием форума Future Investment Initiative, который пройдет в столице страны 23 – 25 октября.

Один из членов делегации Соединенных Штатов Тони Сайе на своей странице в Twitter рассказал, что во время переговоров с саудовским принцем Мнучин обсудил борьбу с финансированием терроризма, реализацию санкций против Ирана, экономические вопросы и расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, по делу о его гибели в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек. Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи. О его результатах президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать во вторник, 23 октября.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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