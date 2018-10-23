2018-10-23T03:37:39+03:00
Спорт

Дочь Карреры ответила на слова благодарности Глушакова: «Ты серьезно?»

Капитан «Спартака» попрощался с тренером, поблагодарив его за чемпионский сезон [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинул команду после серии пораженийГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера покинул команду после серии пораженийФото: REUTERS
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Дочь бывшего главного тренера московского «Спартака» Франческа Каррера отреагировала на публикацию капитана команды Дениса Глушакова в Instagram со словами благодарности в адрес ее отца.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, футболист поблагодарил Массимо Каррера за чемпионский сезон и выразил уверенность в том, что у итальянца все будет хорошо. Свое сообщение спортсмен проиллюстрировал снимком.

Франческа на своей странице в соцсети опубликовала фотографию поста Глушакова, сопроводив ее надписью: «Ты серьезно????»

Франческа Каррера отреагировала на публикацию Дениса Глушакова о своем отце. Фото: Instagram

Франческа Каррера отреагировала на публикацию Дениса Глушакова о своем отце. Фото: Instagram

Напомним, о том, что Массимо Каррера покинул команду после трех домашних поражений подряд, стало известно в понедельник, 22 октября. Исполняющим обязанности наставника «красно-белых» назначен Рауль Рианчо.

При этом в клубе отметили заслуги итальянского тренера, который работал в «Спартаке» с 2016 года: команда впервые с 2001-го завоевала звание чемпиона России и выиграла Суперкубок России – 2017.

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