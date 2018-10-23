Глава ЦРУ вылетела в Стамбул выяснять, кто убил саудовского журналиста

23 Окт. 03:57 2018-10-23T04:19:16+03:00

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел в понедельник вылетела в Стамбул, чтобы принять участие в расследовании убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомый с этим вопросом источник.

Издание отмечает, что ранее 22 октября президент Дональд Трамп заявил, что у него в Турции «высшие люди из разведслужб», но не стал вдаваться в подробности.

Как писал сайт kp.ru, публицист Джамаль Хашкаджи днем 2 октября вошел в здание саудовского консульства, где ему нужно было получить разрешение на брак с гражданкой Турции Хадидже Чингиз, и больше оттуда не вышел.

В субботу официальный Эр-Рияд признал факт гибели Джамаля Хашкаджи на территории своего генконсульства в Стамбуле. По делу об убийстве журналиста в Саудовской Аравии уже арестованы 18 человек.

Накануне неназванный источник в саудовском правительстве поведал прессе свою версию: якобы мужчину «случайно» задушили сотрудники спецслужб королевства, пытаясь уговорить его вернуться на родину.

Турецкие власти проводят собственное расследование обстоятельств смерти Джамаля Хашкаджи. О его результатах президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал рассказать во вторник, 23 октября.

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Саудовский журналист-диссидент Джамаль Хашкаджи пропал в начале октября, когда вошел в генконсульство родного королевства в Стамбуле и не вышел оттуда. 59-летний публицист был известен своей критикой в адрес официального Эр-Рияда и лично кронпринца Мухаммеда бен Салмана. По словам невесты Хашкаджи, дожидавшейся его у здания дипмиссии, перед тем, как войти в консульство, жених оставил ей свой IPhone и попросил ее связаться с турецкими властями, если он не вернется.

Мобильный Хашкаджи предварительно синхронизировал со своими часами и включил диктофон, чтобы все происходящее сразу передавалось на телефон, а оттуда – в интернет. По словам журналистов, аудиозапись допроса, пыток и убийства Джамаля передана спецслужбам (подробности).

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