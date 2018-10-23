В Стамбуле беглый заключенный ранил ножом 11 человек

23 Окт. 04:35 2018-10-23T04:54:35+03:00

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В понедельник, 21 октября, сбежавший из тюрьмы преступник напал с ножом на прохожих в Стамбуле, в результате ранения получили одиннадцать человек, сообщает турецкий телеканал NTV.

По его данным, беглого заключенного зовут Али К., его уже задержала полиция. Пострадавших медики «Скорой помощи» развезли в ближайшие больницы, двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в стамбульском районе Кадыкёй. Сам преступник под стражей тоже доставлен в лечебное учреждение.

Стоит отметить, что подобные нападения с ножом на людей в последнее время часто случаются в разных странах. Например, в прошлую пятницу, 19 октября, в Германии мужчина с психически заболеванием, да еще под действием наркотиков, убил двух случайных прохожих – 59-летнюю женщину и ее сына, ранил двух полицейских.

А 13 октября в Лондоне жертвой неизвестного с ножом стал один молодой человек, другой получил серьезные ранения и был госпитализирован в критическом состоянии. До этого в британской столице полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на пассажиров городского метро.