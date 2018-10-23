В Италии умер Джильберто Бенеттон – один из основателей Benetton Group

23 Окт. 05:02 2018-10-23T05:46:57+03:00

Один из основателей Benetton Group Джильберто Бенеттон скончался на 78-м году жизни

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Семью Бенеттон, основавшую итальянский модный дом и группу компаний Benetton Group, постигло новое горе: в понедельник, 22 октября, на 78-м году жизни умер Джильберто Бенеттон.

Он скончался в городе Тревизо после продолжительной болезни, сообщает агентство ANSA. За несколько дней до смерти его госпитализировали с пневмонией.

Три брата Лучиано (старший), Джилберто и Карло (младший), а также их сестра Джулиана основали компанию Benetton в 1965 году, тогда же открыли свой первый магазин одежды. Уже через несколько лет их магазины появились во Франции, США, Японии, а позже – и других странах мира.

Джилберто Бенеттон родился 19 июля 1941 года. Он был президентом компании Benetton Group, Autogrill и Edizione Holding, был вице-президентом лидирующей на итальянском рынке телекоммуникаций медиа-компании Olimpia. В семейном бизнесе отвечал за инвестиции и контролировал все финансовые вложения в недвижимость.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, 10 июля в возрасте 74 лет умер от рака самый младший из основателей модного бренда, Карло Бенеттон.