Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram

23 Окт. 05:54 2018-10-23T05:54:17+03:00

Сообщения о проблемах с доступом к соцсети поступают из России, Европы и США

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Пользователи одной из самых популярных во всем мире социальной сети Instagram сообщают об очередном глобальном сбое в работе сервиса. Жалобы на неполадки начали поступать примерно с десяти вечера понедельника, 22 октября, по московскому времени.

По данным сайта Downdetector, фиксирующего сообщения о сбоях в работе популярных интернет-ресурсов, десятки тысяч жалоб поступают из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Польши, Франции, Украины, США и ряда стран Южной Америки. Проблемы возникли и у владельцев аккаунтов из России.

Большинство пользователей (62%) не могут обновить ленту новостей мобильном приложении, у 20% обладателей страниц в Instagram вообще не получается открыть сайт, еще 17% пользователей столкнулись с проблемами при авторизации.

Стоит отметить, что массовые сбои в работе Instagram этой осенью случались несколько раз. Например, как писал сайт kp.ru, о крупных неполадках на сайте популярного ресурса сообщалось 3 октября.