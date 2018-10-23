Погода в Москве 23 октября: Облачно, небольшой дождь

23 Окт. 07:25 2018-10-23T07:25:33+03:00

Температура воздуха в Москве и области составит о 5 до 10 градусов выше нуля

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Погода в Москве 23 октября будет облачной, пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем облачно, небольшой дождь, температура в Москве 6...8 градусов, по области 5...10 градусов», - говорится в сообщении службы.

С наступлением темноты характер погоды существенно не изменится. В ночь на среду в столичном регионе обещают облачность, местами выпадут небольшие осадки. Температура воздуха в Москве опустится до 2...4 градусов, по области возможны заморозки — похолодает до -1...4 градусов.

Днем 24 октября в Москве и области от 4 до 9 градусов выше нуля. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Дождливая погода, обещают синоптики, сохранится по крайней мере до начала выходных.