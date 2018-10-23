2018-10-23T08:01:42+03:00
Происшествия

В Чите нашли тело пропавшей 12-летней девочки

Полицейские задержали и подозреваемого в убийстве школьницы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»)Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В ночь на вторник в Чите полицейские задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, которая четыре дня назад вышла из дома и пропала по дороге в школу. А под утро нашли и ее тело – недалеко от места задержания мужчины.

С 19 октября школьницу искали более тысячи человек: сотрудники полиции, волонтеры и просто неравнодушные граждане, поиски не прекращались даже по ночам. Правоохранители опросили сотни людей – учителей и одноклассников, родственников и соседей… Но вот сейчас получили подтверждение криминальной версии исчезновения ребенка.

«В результате полицейскими была получена оперативная информация о возможной причастности к пропаже девочки ранее судимого гражданина. При силовой поддержке бойцов Росгвардии он был задержан и доставлен в следственный комитет», - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

Ведомство поблагодарило всех, кто помогал в поисках пропавшего ребёнка.

В краевом главке Следственного комитета России уточнили: задержанному 45 лет. При обыске в его доме сотрудники правоохранительных органов изъяли вещи и образцы, которые могут помочь в расследовании.

Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ: «Убийство малолетнего». Его передали в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

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