Россияне назвали желаемый уровень дохода на пенсии

23 Окт. 07:52 2018-10-23T14:14:18+03:00

Согласно данным Исследовательского центра портала SuperJob, в среднем респонденты хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц после достижения пенсионного возраста

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В среднем россияне хотели бы получать 37,3 тысячи рублей в месяц после выхода на пенсию. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Исследовательским центром портала SuperJob.

В частности, респонденты-мужчина хотели бы получать 38,9 тысяч рублей в месяц, запросы женщин несколько ниже — 35,8 тысяч рублей. Кроме того, желаемый уровень дохода после выхода на пенсию дифференцируется в зависимости от возраста респондента: молодые люди до 24 лет готовы жить на 31 тысячу рублей в месяц, а граждане старше 45 лет рассчитывают на 39,2 тысячи рублей.

С точки зрения профессиональной сферы деятельности, наибольшего дохода после выхода на пенсию ожидают программисты (42 тысячи рублей), юристы (41,2 тысячи рублей) и специалисты по рекламе (40,6 тысяч рублей), сообщает "Российская газета".

Жить исключительно на государственную пенсию планируют только 16% участников опроса, цитирует результаты исследования «Российская газета». Более 80% намерены также получать иные доходы: для 29% основным источником средств останется работа или подработка, 19% рассчитывают на личные сбережения, а 3% - на помощь от детей. Еще 23% затруднились с ответом.

За два года запросы россиян относительно доходов на пенсии несколько выросли: в 2016 году в среднем они составляли 35,2 тысячи рублей.

Ранее вице-премьер Антон Силуанов заявил, что к 2024 году величина пенсий должна увеличиться на 35% и в среднем размер выплат составит около 20 тысяч рублей.