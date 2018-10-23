Из-за взрыва на алкогольной фабрике в Мексике эвакуировали 2000 человек
В понедельник, 22 октября, в столице Мексики прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, на алкогольной фабрике, расположенной в районе Атлампа на северо-западе Мехико, взорвалась одна из цистерн со спиртным, вспыхнул сильный пожар.
К счастью, обошлось без жертв, пострадал один рабочий, его доставили в больницу с ожогами. Пожарные эвакуировали жителей всех окрестных домов – две тысячи человек. Об этом сообщил руководитель городской службы гражданской обороны Мехико Фаусто Луго.
«Пожар на алкогольной фабрике взят под контроль пожарными, один человек получил ранения, две тысячи человек эвакуированы», - написал он на своей странице в Twitter.
Фаусто Луго проиллюстрировал сообщение снимками с места событий.
Причины взрыва одной из цистерн с алкоголем выясняются. Фото: Twitter / Fausto Lugo
Напомним о другом крупном ЧП в Мексике. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле жертвами серии взрывов на фабрике фейерверков в Тультепеке (штат Мехико) стали 24 человека, еще 49 пострадали. Сама фабрика была полностью уничтожена.