2018-10-23T08:44:22+03:00
Происшествия

Из-за взрыва на алкогольной фабрике в Мексике эвакуировали 2000 человек

Пострадал один рабочий, на месте работают пожарные [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пожарные тушат огонь, вспыхнувший после взрыва. Фото: Twitter / Fausto LugoПожарные тушат огонь, вспыхнувший после взрыва. Фото: Twitter / Fausto Lugo
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В понедельник, 22 октября, в столице Мексики прогремел мощный взрыв. Как позже выяснилось, на алкогольной фабрике, расположенной в районе Атлампа на северо-западе Мехико, взорвалась одна из цистерн со спиртным, вспыхнул сильный пожар.

К счастью, обошлось без жертв, пострадал один рабочий, его доставили в больницу с ожогами. Пожарные эвакуировали жителей всех окрестных домов – две тысячи человек. Об этом сообщил руководитель городской службы гражданской обороны Мехико Фаусто Луго.

«Пожар на алкогольной фабрике взят под контроль пожарными, один человек получил ранения, две тысячи человек эвакуированы», - написал он на своей странице в Twitter.

Фаусто Луго проиллюстрировал сообщение снимками с места событий.

Причины взрыва одной из цистерн с алкоголем выясняются. Фото: Twitter / Fausto Lugo

Причины взрыва одной из цистерн с алкоголем выясняются. Фото: Twitter / Fausto Lugo

Напомним о другом крупном ЧП в Мексике. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле жертвами серии взрывов на фабрике фейерверков в Тультепеке (штат Мехико) стали 24 человека, еще 49 пострадали. Сама фабрика была полностью уничтожена.

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