2018-10-23T09:47:54+03:00
В мире

В Китае открыли самый протяженный в мире морской мост

Переправа общей длиной 55 км соединит Макао, Гонконг и материковый Китай
Денис СУХОВ
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В Китае открыли самый протяженный в мире морской мостВ Китае открыли самый протяженный в мире морской мостФото: REUTERS
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В Китае открыли самый длинный в мире морской мост — переправа общей протяженностью 55 км соединит Макао, Гонконг и материковую часть страны.

Церемония открытия моста прошла в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Переправа представляет собой сложную конструкцию из надводной части и подводного туннеля длиной 6,7 км, для строительства которого были созданы два искусственных острова. Главной секция моста простирается на 29,6 км, а со всеми ответвлениями и развязками протяженность объекта достигает 55 км.

Церемония открытия моста прошла в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина Фото: REUTERS

Церемония открытия моста прошла в присутствии председателя КНР Си ЦзиньпинаФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Вес стальных конструкций моста превышает 400 тысяч тонн. Расчетный срок службы переправы — 120 лет, предполагается, что она может выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра более 300 км/ч и землетрясение магнитудой 8. Высота пролетов и расстояние между опорами сделаны достаточными, чтобы не мешать местному оживленному судоходству.

Надводная часть переправы продолжает собой шестиполосную автотрассу, ведущую в аэропорт Гонконга, построенный на большом рукотворном острове. Перед материком мост в форме латинской буквы «Y» раздваивается: на Макао и приморский Чжухай провинции Гуандун.

Расчетный срок службы переправы — 120 лет Фото: REUTERS

Расчетный срок службы переправы — 120 летФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Движение по мосту откроют в среду, он значительно улучшит автомобильное сообщение между региональными административными центрами, время пути между которыми составит менее часа против прежних 4,5 часов.

Работы по сооружению туннельно-мостовой переправы начались еще в 2009 году и по плану должны были завершиться два года назад. Задержку обусловили технические сложности и коррупционные скандалы, с которыми столкнулся проект. Также определенные проблемы возникли при распределении долей финансирования между Китаем и особыми административными районами Гонконг и Макао. Стоимость строительства не раскрывается, однако известно, что только Гонконг инвестировал в него $15,3 млрд.

В результате различных аварий за 10 лет строительства погибли 10 рабочих и свыше 600 получили ранения.

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