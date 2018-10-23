Против глобализации: Трамп назвал себя националистом

23 Окт. 10:18 2018-10-23T10:19:09+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что видит себя националистом, который противостоит коррумпированным политическим оппонентам, радеющим о глобализации в ущерб нуждам собственной страны.

«Радикальные демократы хотят вернуть власть коррумпированным, жадным до власти глобалистам. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист - это человек, который хочет, чтобы дела шли хорошо во всем мире, и, честно говоря, не заботится о своей собственной стране», - заявил американский лидер, выступая в понедельник на митинге в Техасе, куда отправился с агитационной поездкой в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс.

Глава государства подчеркнул, что США более не могут позволить себе жертвовать собственным благом в интересах глобализации.

«Мы не можем себе этого позволить. Вы знаете, есть такое слово «националист», которое стало своего рода старомодным. И я скажу вам: «Считается, что это слово не стоит использовать, но я националист. Я националист», - продолжил Трамп под одобрительные возгласы митингующих, которые немного предсказуемо начали скандировать: «США!».

«Националист, мне нравится это слово, используйте это слово», - заключил президент.

Напомним, после вступления в президентскую гонку Трамп неоднократно подчеркивал, что ставит национальные интересы США на первое место, а одним из лозунгов его кампании была фраза «Америка превыше всего».

После прихода в Белый дом Трамп продолжает последовательно выполнять предвыборные обещания, в том числе приостанавливая участие США в международных торговых и политических площадках, если считает его не соответствующим интересам страны.

В частности, недавно Вашингтон достиг нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой вместо НАФТА, которое Трамп называл настоящим бедствием для США. Уместно отметить, что хозяин Белого дома придерживается весьма нелестного мнения и об участии страны во Всемирной торговой организации (ВТО).