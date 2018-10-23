2018-10-23T10:30:46+03:00
В мире

Трамп пообещал на 10% снизить налоги для американцев со средним доходом

Президент США добавил, что попросит законодателей поддержать эту идею после ноябрьских выборов в конгресс
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятийПрезидент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятийФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий пообещал на десять процентов снизить налоги для американцев среднего класса. Ненавязчиво при этом упомянув о том, что такая замечательная идея родилась у республиканцев.

«Мы предлагаем снижение подоходного налога примерно на 10% – мы делаем это сейчас для людей со средним уровнем дохода», - заявил он.

«Это не для бизнеса. Это будет в дополнение к снижению налогов, которое мы уже сделали», - уточнил глава Белого дома.

Трамп добавил, что проект будет готов уже через неделю или полторы, максимум – через две, а после промежуточных выборов в конгресс 6 ноября он сам попросит законодателей проголосовать за документ, передает агентство Reuters.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлого года Трамп выполнил одно из своих главных предвыборных обещаний – принял закон о крупнейшей за последние 30 лет налоговой реформе в стране, благодаря которой налог на прибыль корпораций был снижен с 35% до 21%.

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