В РПЦ не видят оснований для подчинения Константинополю

23 Окт. 10:52 2018-10-23T10:52:03+03:00

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В Русской православной церкви не видят оснований даже для символического первенства Константинопольского патриарха Варфоломея.

По словам секретаря Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, протоиерея Игоря Якимчука, каноны Вселенских Соборов, на которые ссылается Варфоломей, не наделяют его властными полномочиями вне Константинопольского патриархата.

Это значит, что ни русская, ни любая другая поместная церковь не обязаны подчиняться решениям Варфоломея, подчеркнул Якимчук.

Упомянутые Варфоломеем каноны наделяют Константинопольского патриарха вторым по значимости местом после Римского, что в свое время объяснялось столичным статусом Константинополя, пребыванием там императора и сената.

«Сейчас, когда уже давно не существует Византийской империи, а Стамбул даже не является столицей Турции, исчезли и канонические основания даже для символического первенства Константинопольского патриархата в православном мире», - резюмировал представитель РПЦ.

Таким образом он прокомментировал высказывание патриарха Варфоломея о том, что его привилегии основаны на решениях Вселенских Соборов, в православном мире их надлежит уважать, а значит РПЦ рано или поздно признает позицию Константинополя по созданию афтокефальной украинской церкви.