2018-10-23T11:17:44+03:00
В мире

В Японии надеются, что США передумают выходить из Договора о РСМД

Глава японского Минобороны сообщил, что Токио и Вашингтон будут обмениваться мнениями по этому поводу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр обороны Японии Такэси Ивая на пресс-конференции в ТокиоМинистр обороны Японии Такэси Ивая на пресс-конференции в ТокиоФото: REUTERS
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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга выразил надежду на то, что Соединенные Штаты в итоге все же не станут выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Он подчеркнул, что документ сыграл большую роль в вопросах контроля над вооружениями и разоружении.

В то же время японский министр обороны Такэси Ивая на пресс-конференции в Токио во вторник сказал, что окончательное решение в Вашингтоне еще не принято, ситуация «находится в движении».

«Мы намерены обмениваться мнениями и информацией с США по поводу судьбы этого договора», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, в субботу, 20 октября, американский лидер заявил, что его страна выйдет из Договора о РСМД, который был заключен между США и Советским Союзом 8 декабря 1987 года. По словам Дональда Трампа, он считает такой шаг необходимым, поскольку Россия якобы нарушает условия соглашения, а Штатам нужно развивать эти вооружения.

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