Шойгу выразил надежду, что визит Болтона в Москву стабилизирует отношения России и США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствовал в российском военном ведомстве помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который накануне прибыл в Москве с двухдневным визитом.
«У вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений», - заявил Шойгу, открывая переговоры с Болтоном.
В Москве начались переговоры Сергея Шойгу и Джона Болтона.Министр обороны России на встрече с советником президента США заявил, что отношения двух стран "постепенно восстанавливаются"
Министр также отметил постепенное восстановление двустороннего диалога с Вашингтоном после встречи президентов России и США в Хельсинки в июне этого года.
«Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», - подчеркнул глава Минобороны РФ, добавив, что в мире существует огромное количество проблем, которые можно было бы решить совместными усилиями России и США.
Накануне Джон Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом, в рамках которого уже провел переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, советнику главы американского государства предстоит встреча с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча Болтона с российским лидером Владимиром Путиным также готовится.
Визит Болтона проходит на фоне заявлений американской стороны о скором выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который Москва, по мнению Вашингтона, систематически нарушает.