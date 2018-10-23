Шойгу выразил надежду, что визит Болтона в Москву стабилизирует отношения России и США

23 Окт. 11:20 2018-10-23T12:50:48+03:00

Министр обороны РФ констатировал постепенное восстановление диалога с Вашингтоном после двустороннего саммита на высшем уровне в Хельсинки [видео]

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу приветствовал в российском военном ведомстве помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который накануне прибыл в Москве с двухдневным визитом.

«У вас достаточно насыщенная программа визита. Надеюсь, что это придаст импульс стабилизации российско-американских отношений», - заявил Шойгу, открывая переговоры с Болтоном.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/674552" frameborder="0"></iframe> В Москве начались переговоры Сергея Шойгу и Джона Болтона.Министр обороны России на встрече с советником президента США заявил, что отношения двух стран "постепенно восстанавливаются"

Министр также отметил постепенное восстановление двустороннего диалога с Вашингтоном после встречи президентов России и США в Хельсинки в июне этого года.

«Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», - подчеркнул глава Минобороны РФ, добавив, что в мире существует огромное количество проблем, которые можно было бы решить совместными усилиями России и США.

Накануне Джон Болтон прибыл в Москву с двухдневным визитом, в рамках которого уже провел переговоры с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, советнику главы американского государства предстоит встреча с помощником президента РФ по внешней политике Юрием Ушаковым.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча Болтона с российским лидером Владимиром Путиным также готовится.

Визит Болтона проходит на фоне заявлений американской стороны о скором выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который Москва, по мнению Вашингтона, систематически нарушает.