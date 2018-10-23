2018-10-23T12:05:50+03:00
Общество

Госдума отменила уголовное наказание за неуплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компании

Переходный период, в течении которого граждане могут возместить неуплаченные налоги, продлен до 1 января 2019 года
Сакина НУРИЕВА
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Госдума отменила уголовное наказание за неуплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компанииГосдума отменила уголовное наказание за неуплату налогов с прибыли контролируемой иностранной компанииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За неуплату или неполную уплату налога с прибыли контролируемой иностранной компании (КИК) отменена уголовная ответственность при компенсации ущерба в полной мере. Такой закон приняла Госдума в третьем чтении.

Переходный период был продлен еще на один год, до 1 января 2019 года. В течении этого срока граждане могут избежать уголовной ответственности, если уплатят все ранее неуплаченные налоги с прибыли контролируемых иностранных компаний. Это сообщил замглавы Минфина Илья Трунин.

Закон основан на решении, которое было принято в начале текущего года по итогам встречи предпринимателей с представителем правительства РФ. Согласно которому был продлен срок безналоговой ликвидации иностранных структур и удаленных иностранных компаний, при упразднение которых сумма дивидендов РФ не подлежит налогообложению.

Ранее, как сообщал kp.ru, Госдума предложила забирать у самозанятых граждан, уклоняющихся от налогов, весь их доход.

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