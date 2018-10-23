2018-10-23T12:37:55+03:00
В мире

Twitter заблокировал страницу главы Tesla Илона Маска

Перед блокировкой Маск признался в любви к аниме
Сакина НУРИЕВА
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Twitter заблокировал страницу главы Tesla Илона МаскаTwitter заблокировал страницу главы Tesla Илона МаскаФото: REUTERS
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Социальная сеть Twitter случайно заблокировала страницу изобретателя и генерального директора Tesla Motors Илона Маска. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте после того, как восстановил к нему доступ.

Администрация Twitter посчитала, что его страницу атаковали хакеры. Однакого Маск не уточнил, что именно показалось руководству социальной сети подозрительным.

Перед блокировкой глава Tesla опубликовал сообщение, в котором выразил свою любовь к японскому аниме. Также рассказал, что у него «есть чиби (стиль рисунка аниме-персонажей — ред.) Росомаха».

Ранее kp.ru сообщил, 10 декабря текущего года будет введена в эксплуатацию участок новой подземной транспортной системы под Лос-Анджелесом, штат Калифорния. Строительством туннеля занимается компания The Boring Company, основанная Маском в декабре 2016 года.

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