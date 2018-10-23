Twitter заблокировал страницу главы Tesla Илона Маска
Социальная сеть Twitter случайно заблокировала страницу изобретателя и генерального директора Tesla Motors Илона Маска. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте после того, как восстановил к нему доступ.
Администрация Twitter посчитала, что его страницу атаковали хакеры. Однакого Маск не уточнил, что именно показалось руководству социальной сети подозрительным.
Перед блокировкой глава Tesla опубликовал сообщение, в котором выразил свою любовь к японскому аниме. Также рассказал, что у него «есть чиби (стиль рисунка аниме-персонажей — ред.) Росомаха».
Ранее kp.ru сообщил, 10 декабря текущего года будет введена в эксплуатацию участок новой подземной транспортной системы под Лос-Анджелесом, штат Калифорния. Строительством туннеля занимается компания The Boring Company, основанная Маском в декабре 2016 года.