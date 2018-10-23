В России появится эффективное лекарство от ВИЧ-инфекций

23 Окт. 12:52 2018-10-23T12:52:33+03:00

Пациенты получат его не ранее, чем через четыре год. Еще год уйдет на испытания, а три года на согласование всех документов и налаживание производства

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Российские ученые создали эффективный препарат, который позволяет бороться с ВИЧ-инфекцией. В отличие от таблеток, которые применяются для лечения сегодня, инъекция будет создавать накопительный эффект.

Больным достаточно будет сделать всего один укол в месяц, чтобы получать каждодневную дозу препарата.

- Лекарство создано на основе наносуспензий, они медленно расходуются в организме. В результате создается запас действующего препарата, что позволяет поддерживать на протяжении месяца нужную концентрацию во всех тканях, - рассказывает Дмитрий Киреев, руководитель группы разработчиков методов диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов.

Кроме того, препарат не должен вызывать раздражения желудочно-кишечного тракта, как это бывает от таблеток.

В лечебных учреждениях лекарство появится не раньше, чем через четыре года. Такой большой срок потребуется на то, чтобы завершить клинические испытания и оформить все документы.

Глава Федерального центра борьбы со СПИДом Вадим Покровский отметил, что тестирование будет длиться год, а еще три года понадобится для регистрации лекарства и запуска в производство.

Всего на разработку потратят не менее миллиарда рублей, поэтому цена сначала будет очень высокой. Понижение стоимости препарата ожидается только спустя пять лет после его появления на рынке, сообщает «Дни.ру».