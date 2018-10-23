Ученые допустили существование жизни на Марсе

23 Окт. 12:58 2018-10-23T12:58:26+03:00

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Существование жизни на Марсе все-таки возможно. К такому выводу пришли специалисты из Калифорнийского технологического института в Пасадене (США).

Ученые утверждают, что вода в «пересоленных» ручьях, которые протекают на Красной планете, достаточно насыщена кислородом, чтобы в ней могли поселиться не только микробы и бактерии, но и даже многоклеточные организмы. Ученые отметили, что похожие условия обитания есть и на Земле — в кислотных и щелочных озерах. При этом на нашей планете в этих водоемах водятся живые существа.

По мнению американских специалистов, это доказывает, что и на Марсе в аналогичных условиях жизнь возможна, передает сайт телеканала «Звезда».

Однако стоит отметить, что мнение американских ученых разделяют далеко не все специалисты в научных кругах. По словам ряда исследователей, марсианские водоемы могут содержать чрезмерное количество солей и токсинов, из-за чего существование живых организмов в этих условиях становится невозможным, пишет сайт «Свободная пресса».