2018-10-23T13:29:26+03:00
Общество

В Госдуме предлагают ограничить оборот долларов в российском спорте

Депутат Михаил Дегтярёв уверен, что проект позволит защитить российский спорт от возможного санкционного давления
Сакина НУРИЕВА
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В Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота валюты США в сфере физической культуры и спорта в РоссииВ Госдуму внесли законопроект об ограничении оборота валюты США в сфере физической культуры и спорта в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв внес в парламент законопроект об ограничении оборота долларов США в физкультуре и спорте в России.

Инициатива предусматривает защиту российского спорта от негативных последствий возможных санкций и угроз их расширения, а также от вмешательства иностранных политиков.

«Проект закона можно считать очередным последовательным шагом к использованию национальной валюты при расчётах с иностранными партнерами», - заявил Михаил Дегтярёв.

Кроме того, документ предусматривает особый механизм покупки и продажи долларов. Лишь ряд лиц смогут продавать безналичные доллары через уполномоченные банки, а они, в свою очередь, ежемесячно будут проводить отчет по покупке и продаже безналичных долларов США представителям российской физкультуры и спорта.

Также политик рассказал о списке из 63 государств, с которыми волютные операции могут осуществляться без использования долларов.

Дегтярёв напомнил, что вносил в Государственную Думу законопроект дедолларизации России еще в 2013 году, но тогда проект оказался несвоевременным.

Однако, сейчас вопрос актуален в связи с тем, что спорт «становится заложником политических и информационных межгосударственных войн». Политик привел в пример «допинговый скандал» во время Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Принятие соответствующего закона позволит защитить российский спорт от возможного санкционного давления», - констатировал Михаил Дегтярёв.

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