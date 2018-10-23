2018-10-23T13:58:23+03:00
Общество

Конкурс «Великие имена России»: Выбраны 400 вариантов имен для названий аэропортов РФ

Закончился первый этап конкурса «Великие имена России»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Жители России выбрали 400 вариантов имен для названий аэропортовЖители России выбрали 400 вариантов имен для названий аэропортовФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Завершился первый этап конкурса «Великие имена России»: 400 вариантов имен исторических деятелей и их современников выбрали жители страны для названий аэропортов.

- Первый этап конкурса "Великие имена России" закончен. В адрес оргкомитета конкурса поступило огромное число предложений, в общей сложности более 400 вариантов имен - от исторических фигур и деятелей советского периода до наших современников,- прокомментировали в пресс-службе Общественной палаты РФ.

На сайте конкурса великиеимена.рф представлены как имена, которые знает вся страна, так и люди, которыми гордятся в конкретном городе.

Главным организатором конкурса является Общественная палата РФ. А с инициативой выдвижения имен великих россиян, которые могут быть присвоены аэропортам, выступили общественные организации, СМИ и сами жители страны.

К слову, за некоторые имена нескольким регионам придется побороться, так как несколько городов сразу хотели бы назвать аэропорты в честь правителя Петра Первого, писателя Антона Чехова, композитора Петра Чайковского.

Второй этап конкурса продлится до 28 октября. Так, имена, которые наберут 500 и более голосов, войдут в расширенный лонг-лист участников.

Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные названия более чем 40 аэропортов международного и федерального значения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Омске аэропорту хотят присвоить имя музыканта Егора Летова. В Анапе аэропорт предлагает назвать в честь «кубанской казачки» актрисы Клары Лучко. А в Екатеринбурге аэропорту хотят присвоить имя первого президента России Бориса Ельцина.

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