Песков заявил о зеркальных мерах в ответ на украинские санкции

23 Окт. 13:54 2018-10-23T13:55:09+03:00

Представитель Кремля подчеркнул, что народ Украины всегда был и остается братским народом для России

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить ответные меры на украинские санкции в сфере экономики, а также физических и юридических лиц.

Песков напомнил о подписанном ранее президентом РФ Владимиром Путиным указе о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.

"Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - сказал Песков.

Далее представитель Кремля ответил на вопрос, коснутся ли меры украинцев, проживающих на территории России.

"Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ", - напомнил Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что народ Украины всегда был и остается братским народом для России, за исключением некоторых представителей этой страны, "которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях".

Он привел в пример слова президента Путина о том, что "граждане [Украины] страдают из-за той политики, которую проводит руководство [Украины], из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".

Напомним, 22 октября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях к Украине.