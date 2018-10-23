Песков заявил о зеркальных мерах в ответ на украинские санкции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия может применить ответные меры на украинские санкции в сфере экономики, а также физических и юридических лиц.
Песков напомнил о подписанном ранее президентом РФ Владимиром Путиным указе о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на антироссийские санкции Украины.
"Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", - сказал Песков.
Далее представитель Кремля ответил на вопрос, коснутся ли меры украинцев, проживающих на территории России.
"Путин неоднократно говорил, что мы не считаем своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ", - напомнил Песков.
Также пресс-секретарь президента заявил, что народ Украины всегда был и остается братским народом для России, за исключением некоторых представителей этой страны, "которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях".
Он привел в пример слова президента Путина о том, что "граждане [Украины] страдают из-за той политики, которую проводит руководство [Украины], из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны".
Напомним, 22 октября текущего года президент РФ Владимир Путин подписал указ об экономических санкциях к Украине.