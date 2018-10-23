2018-10-23T14:37:20+03:00
Политика

Сербские политики заявили, что никогда не примут санкции против России

Гойкович напомнила о "исторически хороших" отношения между государствами
Сакина НУРИЕВА
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Председатель сербского парламента Майя ГойковичПредседатель сербского парламента Майя ГойковичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сербия никогда не примет ни экономических, ни политических санкций против России, такое заявление сделала председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович ходе выступления в Госдуме перед началом третьего заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.

"Мы сами много лет провели под санкциями и знаем, что это не приводит ни к какому решению. Мы являемся представителями сербского народа, и всем уже понятно отношение сербского народа к Российской Федерации", — подчеркнула Гойкович.

Политик напомнила, что российско-сербские отношения являются "исторически хорошими".

"Они хорошие и в политическом, и экономическом (плане – ред.). Наши двусторонние отношения дружеские, хорошие, у нас нет никаких открытых вопросов. Я надеюсь, что они будут только улучшаться", — сказала председатель народной скупщины.

Также она указала на то, что двусторонние отношения между странами активно развиваются на всех уровнях, а лидеры государств проводят частые встречи. Так, сербская сторона договорилась о новом визите российского президента Владимира Путина в Сербию в январе 2019 года.

Ранее kp.ru писал, что Сербия в Совете Европы будет настаивать на отмене санкций против российских парламентариев

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