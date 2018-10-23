Сербские политики заявили, что никогда не примут санкции против России
Сербия никогда не примет ни экономических, ни политических санкций против России, такое заявление сделала председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович ходе выступления в Госдуме перед началом третьего заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.
"Мы сами много лет провели под санкциями и знаем, что это не приводит ни к какому решению. Мы являемся представителями сербского народа, и всем уже понятно отношение сербского народа к Российской Федерации", — подчеркнула Гойкович.
Политик напомнила, что российско-сербские отношения являются "исторически хорошими".
"Они хорошие и в политическом, и экономическом (плане – ред.). Наши двусторонние отношения дружеские, хорошие, у нас нет никаких открытых вопросов. Я надеюсь, что они будут только улучшаться", — сказала председатель народной скупщины.
Также она указала на то, что двусторонние отношения между странами активно развиваются на всех уровнях, а лидеры государств проводят частые встречи. Так, сербская сторона договорилась о новом визите российского президента Владимира Путина в Сербию в январе 2019 года.
Ранее kp.ru писал, что Сербия в Совете Европы будет настаивать на отмене санкций против российских парламентариев